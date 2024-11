La segretaria dem a margine della festa del quotidiano 'Domani' a Roma

“Nel Partito democratico le regole valgono per tutti, se prima funzionava diversamente ora ci si abituerà che è così. Il Pd è contrario al terzo mandato”. Questo il commento di Elly Schlein sul mancato appoggio a Vincenzo De Luca nella corsa al suo terzo mandato da governatore della Campania, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della festa del quotidiano ‘Domani’ a Roma. La segretaria del Pd si è poi concentrata sulla prossima finanziaria: “La manovra è recessiva, in cui tagliano la sanità pubblica anche se dicono il contrario, tagliano il sociale: 7 miliardi in meno e 6mila insegnanti in meno alla scuola pubblica. Non c’è una misura di investimento per la crescita del paese e nel momento di maggiore crisi in tutta Europa e in Italia il governo Meloni ha la bella trovata di tagliare l’80% dei fondi con 4,6 miliardi di euro. Questo vuol dire portare il paese alla recessione. Il Pd si batterà duramente per difendere le politiche industriali che servono al paese, la sanità e la scuola pubblica, il lavoro di qualità” conclude la leader dem.

