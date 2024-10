La premier a Porta a Porta, su Rai1

La premier Giorgia Meloni, nel corso della registrazione di ‘Porta a Porta’ che andrà in onda questa sera su Rai1, parla di migranti.“Le argomentazioni con cui il tribunale di Bologna chiede alla Corte europea di disapplicare il decreto sui Paesi sicuri sembrano più un volantino propagandistico. Pochi giorni fa il Consiglio d’Europa ha attaccato la polizia italiana, e seguendo questi ragionamenti potrei allora dire che gli immigrati non possono venire in Italia perché l’Italia non è un Paese sicuro“, ha detto.

“Se noi diciamo che l’Egitto non è un Paese sicuro, parliamo di 140 milioni di persone a cui diciamo che possono venire qui, e chi lo regge l’impatto? Allora penso che qui si stia dicendo che l’Italia non può fermare l’immigrazione illegale e deve accogliere tutti. Si vuole impedire che ci si metta un freno. Addirittura le opposizioni in Europa hanno chiesto una procedura di infrazione che non è contro l’Italia, è contro gli italiani”, ha aggiunto. “Farò di tutto per far funzionare il protocollo con l’Albania – ha aggiunto -, che viene osteggiato perché forse si è capito che è una soluzione”.

