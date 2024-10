Azionista e nel Board di Menarini, ha ricevuto l'onorificenza dal presidente Mattarella

Lucia Aleotti, azionista e nel Board di Menarini, ha ricevuto oggi l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Ricevere questo titolo così prestigioso dal Presidente della Repubblica mi riempie di emozione e orgoglio – ha dichiarato -. Si tratta di un grande riconoscimento per tutto il lavoro di squadra della nostra straordinaria Azienda nel tutelare la salute dei pazienti in tutto il mondo. La cultura e l’etica del lavoro sono valori fondamentali per il futuro di tutti, trasmessi a me, a mio fratello e a tutta l’azienda da nostro padre, anch’egli nominato Cavaliere del Lavoro nel 1978”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata