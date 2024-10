Oltre 90 persone sono morte a causa delle alluvioni che hanno colpito la parte orientale della Spagna. L’emergenza ha segnato la regione di Valencia e sembra che la tempesta si stia spostando verso l’Andalusia. “Abbiamo espresso solidarietà, vicinanza. Come vedete gli effetti della fragilità del territorio non si vedono soltanto in Italia. Dobbiamo prendere atto di questa nuova realtà e adeguarci”, ha detto a LaPresse il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare Nello Musumeci, in uscita dalla Camera.

