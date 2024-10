È la sua quarta visita ufficiale da quando ha assunto la guida del governo

La premier Giorgia Meloni è intervenuta al Business Forum Italia-Libia in corso a Tripoli, è la sua quarta visita ufficiale da quando ha assunto la guida del governo e la terza di quest’anno. “Questa frequenza di visite reciproche è il risultato di una scelta politica molto precisa che questo governo ha fatto”, ha detto la presidente del Consiglio che annuncia di voler rafforzare la cooperazione con il Paese africano.

“Sono convinta che la nostra cooperazione abbia ancora ampi margini di rafforzamento su molti fronti, dalla pesca all’agroindustria, l’economia del mare, la sanità, la farmaceutica. Anche per questo oggi noi sottoscriveremo numerose intese e voglio ringraziare anche la presenza del Ministro Urso che mi accompagna oggi. Forniremo alle nostre imprese ulteriori strumenti per investire e lavorare insieme”, ha detto la premier. “Insieme al lavoro che noi facciamo per combattere l’immigrazione illegale di massa, insieme al lavoro che noi portiamo avanti per garantire il diritto a non dover emigrare, che vuol dire favorire lo sviluppo, favorire la crescita, c’è un elemento fondamentale, che è anche quello di favorire i canali di migrazione legale” ha aggiunto Giorgia Meloni.

