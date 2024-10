La sorella della premier: "Ottimo risultato, la proposta del centrosinistra non convince gli italiani"

“Una flessione di FdI in Liguria? Non la vedo, anche se è chiaro che le amministrative sono sempre una cosa un po’ diversa rispetto alle politiche”. Parola di Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, intercettata nei pressi di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. “Io – sottolinea la sorella della premier – ho visto i sondaggi di ieri sera di Fratelli d’Italia e mi sembra che ci danno in crescita, siamo sempre intorno al 30%, anche se io non sono persona che si appassiona ai sondaggi. Però c’è da dire che sulla Liguria c’erano una serie di liste civiche molto forti“.

“Quello che vedo invece – aggiunge la sorella della premier – è che dall’altra parte provano a mettersi insieme tutta una serie di partiti che spesso, anche sulla politica nazionale, si danno addosso e si criticano, e chiaramente resta una proposta che non convince gli italiani perché giustamente gli italiani vogliono essere governati e vogliono sapere quali sono i progetti, o comunque il programma di governo che tu vai ad attuare. In questo senso sicuramente il centrodestra si conferma sempre molto coerente, anche con quello che racconta perché poi di fatto quello che uno fa è sempre mettere a terra il proprio programma, quello che ha raccontato agli elettori, che è una cosa che purtroppo succede nel centrodestra ma non nel resto degli altri partiti”.

Arianna Meloni: “Ottimo risultato in Liguria, fiducia degli italiani nelle politiche del governo”

“Siamo molto contenti del risultato della Liguria. Siamo andati benissimo nonostante la vicenda giudiziaria e i tempi stretti. È comunque una regione che è caduta prima del previsto. Mi sembra che abbiamo ottenuto un ottimo risultato, per cui conferma che le politiche del governo, e anche quelle del centrodestra nel complesso quando governa una regione, sono molto convincenti e gli italiani lo stanno capendo“, ha aggiunto la sorella della presidente del Consiglio.

Dossieraggi, Arianna Meloni: “Estremamente pericolosi e incivili”

La responsabile della segreteria politica di FdI si è poi concentrata sugli ultimi casi di dossieraggio. Quest’ultimo “è una cosa che trovo incivile, è un gioco estremamente pericoloso. Entrare così nella vita delle persone…”, ha sottolineato Arianna Meloni. “I genitori firmano pile di carte per acconsentire all’uso e al trattamento dei dati, e qui invece siamo ormai…”, ha proseguito la sorella della premier ribadendo di trovare la vicenda “abbastanza incivile“.

“Dico la verità è una cosa che non ti dà proprio la misura del senso civico, e anche del rispetto delle persone, perché un conto è criticarsi su quello che è la politica, sulle idee e sui programmi. Il punto è quando poi diventa tutto un gossip, diventa tutto un dossier, questa morbosità del buco della serratura. Lo trovo un gioco estremamente pericoloso e anche molto brutto“, ha concluso.

