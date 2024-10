Il portavoce dell'associazione per l'Italia: "Chi ci accusa di essere buonisti ha sfogato tutto il suo cattivismo"

“DL 1660? Dopo la sua eventuale approvazione tutta una serie di azioni del tutto legittime per il diritto internazionale nel nostro paese saranno criminalizzate. Questo è un attacco al diritto di protesta pacifico, a chi rivendica diritti fondamentali e che per reclamarli sceglie forme di lotta prive di violenza”. Così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia, a margine del 10° memorial in ricordo di Stefano Cucchi ‘Marcia per l’umanità’ a Roma, in merito al cosiddetto Dl Sicurezza, al vaglio del Parlamento, che punisce penalmente i blocchi stradali e le proteste contro le grandi opere pubbliche. “È un disegno di legge che coloro che ci hanno sempre accusato di essere dalla parte dei diritti, e dunque buonisti, hanno utilizzato per sfogare tutto il loro cattivismo. È un attacco ai diritti fondamentali che riguarda minoranze oppresse da tempo e nuove forme di criminalizzazione”, ribadisce Noury.

