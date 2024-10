La leader dem: "Spesa sanitaria sul Pil scende sotto al minimo storico degli ultimi 15 anni"

“Saremo al fianco dello sciopero nazionale dei medici, è il primo risultato della manovra del governo Meloni, un colpo clamoroso per la sanità. I numeri mostrati da Giorgia Meloni anche in queste settimane mostrano che avevamo ragione e che la spesa sanitaria sul Pil scende sotto al minimo storico degli ultimi 15 anni”. Così la leader del Pd Elly Schlein a margine di un convegno a Roma sull’Onu. “Noi per questo ci batteremo, lo faremo in Parlamento, lo faremo nel Paese e lo faremo anche con altre forze di opposizione che condividono questa priorità”, ha aggiunto la leader dem.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata