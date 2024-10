La presidente di Fininvest a margine dell'inaugurazione della nuova libreria Mondadori alla Galleria Sordi di Roma

“Certi giudici non sono nemici per mio padre o per la Meloni, ma per il Paese”. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e del Gruppo Mondadori, a margine dell’inaugurazione della nuova libreria Mondadori alla Galleria Sordi di Roma.

