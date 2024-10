Il ministro in conferenza stampa a Palazzo Chigi

Tutto nasce “da una sentenza della Corte di Giustizia Europea molto complessa e articolata che probabilmente non è stata ben compresa o ben letta“. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, a proposito dell’approvazione in Cdm del nuovo dl sui migranti recante ‘disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale’.

