Il testo è atteso al Quirinale

Il decreto legge sui Paesi sicuri, approvato lunedì sera in Consiglio dei ministri, potrebbe contenere, secondo quanto apprende LaPresse, la previsione del ricorso alla Corte d’Appello contro le ordinanze dei giudici sul trattenimento dei migranti nei Cpr, che attualmente possono essere impugnate solo in Cassazione. Il testo è atteso al Quirinale. L’ipotesi, secondo quanto riportavano martedì mattina organi di stampa, sembrava essere stata in origine accantonata. Una simile previsione era stata introdotta con il Decreto Flussi per quanto riguarda le richieste di asilo, suscitando l’allarme delle Corti d’Appello per l’aumento del carico di lavoro, e quindi sul punto potrebbero esserci perplessità da parte del Colle.

