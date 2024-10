Il presidente di Confindustria intervenendo all’Assemblea generale di Assolombarda all’Università Bocconi a Milano

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervenendo all’Assemblea generale di Assolombarda all’Università Bocconi a Milano, è tornato sul tema della Manovra. “Ovviamente stiamo dialogando, abbiamo incontrato il ministro Giorgetti e portato le nostre istanze. Abbiamo chiesto la strutturalità del cuneo fiscale, perché vuol dire dare capacità di spesa a chi lavora nelle nostre aziende, e su questo siamo contenti”, ha detto Orsini. “L’altro tema che abbiamo chiesto – ha proseguito Orsini – è la proposta fatta sul mondo della casa: serve la casa a un costo sostenibile per i ragazzi che lavorano all’interno delle nostre imprese e quindi in parte sembra che ci sia la sperimentazione, c’è questa necessità di dare una locazione per poter essere sia come welfare ma anche come vicinanza a un tessuto, ma anche per essere attrattivi e far venire persone che arrivano dall’estero”. Orsini si è poi soffermato sul “tema del rendere attrattivo il nostro Paese e di far crescere le nostre imprese. Abbiamo necessità di incrementare la produttività e di far crescere le nostre imprese. Stiamo dialogando su un’Ires premiale per chi mantiene gli utili di impresa per almeno un 70% all’interno dell’impresa, investendo il 30% degli utili all’interno degli investimenti per le imprese”.

Manovra, Urso: “Mercoledì vedrò Orsini per vedere come migliorarla”

“Mi vedrò mercoledì con il presidente Orsini per affrontare sostanzialmente la Manovra economica, vedere che cosa si può fare di più e di meglio”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo all’Assemblea generale di Assolombarda all’Università Bocconi a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata