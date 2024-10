Il presidente del Senato: "Definire ruoli politica e giustizia spetta a Costituzione"

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è convinto che “alcuni magistrati vogliono affermare la propria visione della società e della politica attraverso la giurisdizione”. Sono queste le parole del deputato Fdi pronunciate in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’. “La destra, che vuole governare, vorrebbe rispetto per le prerogative della politica – ha proseguito La Russa – Ed è per questo che dobbiamo chiarire questa zona grigia. Perché altrimenti non si capisce quale sia il confine tra le funzioni della giustizia e quelle della politica. Insieme, in modo concorde – maggioranza, opposizione, magistrati – dobbiamo perimetrare questi ambiti. La lite non funziona”.

E aggiunge: “A chi spetta definire esattamente i ruoli della politica e della giustizia? Alla Carta costituzionale. In passato tutto sembrava funzionare. Dopo Tangentopoli non è più stato così. Ci sono magistrati che vanno oltre, dando la sensazione di agire con motivazioni politiche. E ci sono d’altro canto politici che hanno il dente avvelenato con i giudici. Se la Costituzione non appare sufficientemente chiara, si può chiarire meglio”. “Una riforma del Titolo IV? Perché no, potrebbe essere utile una riforma che faccia maggiore chiarezza nel rapporto tra politica e magistratura. Così non funziona“, ha sottolineato La Russa.

