Il presidente della Repubblica al Festival delle regioni e delle province autonome, in corso a Bari: "Sviluppo sia sostenibile, politiche green non sono freno"

“Tra le istituzioni e all’interno delle istituzioni la collaborazione, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Festival delle regioni e delle province autonome, in corso a Bari. “Vi sono, in particolare, dei momenti nella vita di ogni istituzione in cui non è possibile limitarsi ad affermare la propria visione delle cose – approfondendo solchi e contrapposizioni – ma occorre saper esercitare capacità di mediazione e di sintesi. Questo è parte essenziale della vita democratica poiché le istituzioni appartengono e rispondono all’intera collettività e tutti devono potersi riconoscere in esse”, aggiunge Mattarella.

Mattarella: “Sviluppo deve essere sostenibile, politiche green non sono freno”

“Le politiche ambientali vanno integrate nelle politiche per la crescita e non considerate un freno allo sviluppo. Lo sviluppo deve essere sostenibile, diversamente è vano e illusorio”, ha aggiunto Mattarella. “Per conseguire tali obiettivi, come del resto per guidare la transizione digitale, occorre fare leva su una governance sovranazionale. L’Unione europea, come noto, ha assunto tra le sue massime priorità le due transizioni ed è innanzitutto in quella sede che l’Italia deve fornire il suo contributo e far valere le sue posizioni”, aggiunge il capo dello Stato.

