Il tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento nella nuova struttura creata in base all'accordo tra i due Paesi

La motovedetta della Guardia Costiera ‘Visalli’, giunta ieri a Shengjin per imbarcare i 12 migranti condotti nei giorni scorsi nel centro d’accoglienza di Gjader, è partita dall’Albania per fare ritorno a Bari. I migranti devono essere trasferiti nuovamente in Italia dopo la pronuncia del tribunale di Roma, che non ha convalidato il loro trattenimento nella nuovissima struttura creata in base all’accordo tra Italia e Albania.

