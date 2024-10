Il segretario generale della Cisl alla manifestazione dei lavoratori a Roma

“Siamo qui per lanciare un grido di allarme e per chiedere a Stellantis di presentare un serio piano industriale, per rilanciare il settore. Chiediamo a Tavares coerenza con gli impegni presi col sindacato e il governo circa la necessita di alzare la capacità produttiva, di portare a saturazione tutti gli impianti, di rafforzare gli investimenti e salvaguardare e tutelare i posti di lavoro diretti e dell’indotto”. Lo ha detto il segretario generale della CISL Luigi Sbarra alla manifestazione dei sindacati metalmeccanici del settore automotive. “Al governo chiediamo di essere garante di questo percorso, ogni incentivo deve essere riconosciuto a valle e non a monte della presentazione di un serio e credibile piano industriale”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata