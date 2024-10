Al passaggio della segretaria dem i manifestanti hanno urlato: "No a Renzi"

In occasione della manifestazione dei sindacati CGIL, UIL e CISL per il settore automotive di oggi a Roma, Elly Schlein ha fatto un giro di saluti con gli operai presenti. Tra di loro, molti rappresentanti della FIOM le hanno esplicitamente detto di non volere Matteo Renzi all’interno della coalizione: “Renzi non lo vogliamo. Rinuncia a Renzi. No a Renzi” sono alcune frasi urlate dai manifestanti al passaggio della segretaria del PD.

