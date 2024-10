Il leader del Partito democratico albanese: "Rama è il campione del bluff. Si difenderà e dirà che questo non ha nulla a che fare con il Paese"

L’ex presidente (1992-1997) e premier albanese (2005-2013) Sali Ram Berisha contro i Cpr per migranti. “Mi sono opposto a questo accordo fin dall’inizio per la ragione principale e unica: gli innegabili problemi legali che sorgono in casi simili, che coinvolgono i diritti umani. La decisione del Tribunale di Roma è senza dubbio un grave problema“, ha dichiarato a LaPresse il leader del Partito democratico albanese. “Per quanto riguarda le conseguenze di questa decisione per Edi Rama“, quest’ultimo è “attualmente il campione del bluff in Europa e oltre. Ora si difenderà e dirà che questo non ha nulla a che fare con l’Albania, ma con l’Italia”, ha aggiunto Berisha.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata