La leader di Più Europa in terapia intensiva all'Ospedale Santo Spirito di Roma da ieri

Emma Bonino ha accusato ieri pomeriggio difficoltà respiratorie per cui è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma, diretto dal prof. Bosco. Sta rispondendo bene alle terapie ed oggi risulta in netto miglioramento. È quanto fa sapere Più Europa.



I messaggi di auguri della politica

“Rivolgo a Emma Bonino, a nome mio e di tutta Azione, un affettuoso augurio di pronta guarigione e di una rapida ripresa”, ha dichiarato in una nota il segretario di Azione, Carlo Calenda. E il presidente di Nm, Maurizio Lupi, ha rivolto alla fondatrice di Più Europa “un sincero augurio di pronta guarigione da parte mia e di Noi Moderati. La aspettiamo presto al lavoro, per continuare a dare il solito grande contributo di passione e di idee alla politica”.

“Auguri di pronta e completa guarigione all’amica e collega Emma Bonino, da anni impegnata in una battaglia comune al sottoscritto contro un tumore e adesso ricoverata per difficoltà respiratorie. Spero di rivederla al più presto nuovamente in prima fila nel combattere le sue battaglie politiche al servizio dei cittadini e del Paese”, ha commentato il ministro degli Affari regionali e delle autonomie, Roberto Calderoli.

“Un grande abbraccio ad Emma Bonino, con auguri sinceri di pronta guarigione. Che possa rimettersi presto e tornare all’impegno politico con la passione, l’entusiasmo e la vitalità di sempre”, ha scritto su X Mara Carfagna. “Forza Emma, rimettiti presto. Abbiamo tutti bisogno della tua passione politica e della tua ostinazione”, ha commentato invece il presidente di Libdemeuropei, Andrea Marcucci.

