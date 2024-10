Non è stata ancora fissata una data di riconvocazione

La maggioranza ha disertato ancora una volta la riunione della commissione di Vigilanza Rai, convocata per votare la convalida della nomina di Simona Agnes a presidente dell’azienda. I parlamentari di centrodestra non si sono presentati mentre per le opposizioni erano presenti Dolores Bevilacqua del M5S, Stefano Graziano, Ouidad Bakkali e Annamaria Furlan del Pd e Maria Elena Boschi di Italia viva. La seduta è stata rinviata ma al momento non c’è una data di riconvocazione. Continua dunque a non sbloccarsi l’impasse data dal fatto che per il via libera finale ad Agnes servono i due terzi dei voti della commissione e la maggioranza non può arrivarci senza i voti delle opposizioni. Queste ultime però si dimostrano compatte contro la nomina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata