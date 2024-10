La premier sui social: "Una norma di buonsenso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini"

“Con l’approvazione definitiva di oggi al Senato, il ddl che rende l’utero in affitto reato universale è finalmente legge. Una norma di buonsenso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini. La vita umana non ha prezzo e non è merce di scambio”. Lo scrive sui social la premier, Giorgia Meloni.

