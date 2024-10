Il deputato di Fratelli d'Italia e il leader di Avs si sono incrociati sul red carpet

Simpatico siparietto sul red carpet della Festa del Cinema di Roma che apre i battenti con la visione in anteprima del film ‘Berlinguer, una grande ambizione’. Al momento dell’arrivo delle autorità si sono incrociati Federico Mollicone di Fratelli d’Italia e Nicola Fratoianni leader di Avs. Il primo alla domanda dei giornalisti se c’è bisogno anche di un film su Almirante ha risposto, “perchè no? È un personaggio storico”. A questo Fratoianni, ridendo, ha subito replicato: “Anche no, intanto gli fa bene andarsi a vedere questo”.

