Il discorso del neo ministro alla Camera è stato paragonato alla celebre scena del padre dell'attore, Ugo, in 'Amici Miei'

“Le parole del ministro Giuli in audizione alla Camera? Se posso essere sincero la supercazzola non è mai uscita dal discorso politico. Forse i grandi ispiratori della supercazzola sono stati i politici, ma già quelli della Prima Repubblica”: così Ricky Tognazzi scherza con LaPresse sul discorso programmatico dell’8 ottobre scorso che il neo-ministro della Cultura Alessandro Giuli ha tenuto in audizione alla Camera. Le parole del nuovo capo del dicastero della Cultura hanno fatto discutere per la scelta lessicale astrusa e complicata. Parole che sono state paragonate, anche da Matteo Renzi nell’aula del Senato, alla celebre “supercazzola” del padre di Ricky, Ugo Tognazzi, che fu il Conte Mascetti nel film “Amici miei”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata