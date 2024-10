Il vicepremier: "Siamo all'inizio di un percorso, la città corre e penso alle Olimpiadi"

“È una bellissima giornata che unisce la buona politica. Almeno sulle infrastrutture non dovrebbe dividersi, sono servizi per i cittadini”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione dell’intera linea della metropolitana M4 a Milano. “Ringrazio chi mi ha portato qui visto che sono nato in questa città – ha aggiunto -. Siamo all’inizio di un percorso, l’obiettivo è arrivare a Buccinasco. Milano corre e penso alle Olimpiadi, che lasceranno in eredità il primo studentato con stanze a prezzi accessibili. Milano è un modello“. A una domanda sulla richiesta di più risorse per Milano, Salvini ha risposto: “Tutti i sindaci chiedono più soldi, ma i Comuni sono 8.000. Cercheremo di essere equilibrati”.

