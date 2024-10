Il vicepremier dopo l'audizione in Commissione dell'ad dell'azienda: "Il settore è in crisi anche anche per colpa sua"

“Il settore è in crisi anche anche per colpa sua. L’ad di Stellantis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. L’ad e la dirigenza di Stellantis dovrebbero chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell’auto italiana. Non è più in condizione di chiedere niente per come hanno mal gestito e mal amministrato un’azienda storica italiana“. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione dell’intera linea M4 a Milano, rispondendo a una domanda sull’audizione di ieri alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato di Carlos Tavares, ad Stellantis.

