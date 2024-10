Il ministro dell'Interno: "Strutture analoghe a quelle che abbiamo in Italia. Sono centri di trattenimento leggero"

“Contiamo di partire già dalla prossima settimana” con i centri per migranti in Albania. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, oggi a Firenze, alla Festa del Foglio. “I centri che stiamo realizzando” in Albania “sono analoghi a quelli che abbiamo in Italia, sono centri di trattenimento leggero, non sono dei Cpr, non c’è filo spinato”, ha sottolineato il ministro.

