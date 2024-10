La conferma dell'ambasciatore italiano Bucci. Saranno ospitati fino a 3mila migranti soccorsi dalla Guardia costiera italiana

Il governo italiano ha formalmente aperto due centri in Albania per la gestione dei migranti salvati in acque internazionali. L’apertura è stata ritardata di diversi mesi perché il terreno sgretolato di un centro doveva essere riparato. L’ambasciatore italiano in Albania, Fabrizio Bucci, ha affermato che i due centri sono pronti per gestire i migranti. “Ad oggi, i due centri sono pronti e operativi”, ha detto Bucci ai giornalisti al porto di Shengjin sulla costa adriatica dell’Albania, dove sbarcheranno i migranti. In base a un accordo quinquennale firmato lo scorso novembre dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal suo omologo albanese, Edi Rama, fino a 3.000 migranti soccorsi dalla guardia costiera italiana in acque internazionali ogni mese saranno ospitati in Albania. Saranno inizialmente sottoposti a screening a bordo delle navi che li soccorrono prima di essere inviati in Albania per ulteriori controlli.

Quanto costano i centri in Albania

I due centri costeranno all’Italia 670 milioni di euro in cinque anni. Le strutture saranno gestite dall’Italia e saranno sotto la giurisdizione italiana, mentre le guardie albanesi forniranno la sicurezza esterna. Un’area a Shengjin, 66 chilometri a nord-ovest della capitale, Tirana, sarà utilizzata per lo screening dei nuovi arrivati. Unità abitative, un piccolo ospedale, un centro di detenzione e uffici al porto sono circondati da una recinzione metallica alta cinque metri sormontata da filo spinato. L’altro centro, circa 22 chilometri a est vicino a un ex aeroporto militare a Gjader, ospiterà i migranti durante l’elaborazione delle loro richieste di asilo in un sito di circa 50 acri. I centri ospiteranno solo uomini adulti, mentre le persone vulnerabili come donne, bambini, anziani e coloro che sono malati o vittime di tortura saranno ospitate in Italia. Le famiglie non saranno separate.

Mentre si trovano in Albania, i migranti manterranno il loro diritto, ai sensi del diritto internazionale e dell’Unione Europea, di presentare domanda di asilo in Italia e di far sì che le loro richieste vengano elaborate lì. Si prevede che ogni richiesta richieda circa un mese per essere elaborata. L’Italia ha accettato di accogliere coloro a cui viene concesso asilo. Coloro le cui richieste vengono respinte rischiano la deportazione direttamente dall’Albania. Rama ha chiarito che nessun altro paese potrà avere tali centri in Albania.

