Il vicepremier a Torino: "Donne sono quota importante e spesso non valorizzata nel mondo del lavoro"

“Una donna deve essere libera di scegliere se essere mamma, lavorare oppure essere entrambe le cose. Per questo sono convinto che riusciremo ancora a prorogare la decisione dello scorso anno di fare dei tagli contributivi alle donne che hanno da due figli in su. La mia idea è anche quella, vedremo se ci saranno le coperture, di allargare la piattaforma di queste donne. E non soltanto riservando questa scelta a chi è lavoratrice dipendente, ma anche per quella parte di donne con partite Iva non coperte dalla flat tax“. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Torino a margine di un evento in Regione Piemonte, in merito al cosiddetto bonus mamma. “Un segnale anche alle donne che rappresentano una quota importante e spesso non valorizzata nel mondo del lavoro, perché guadagnano di meno e spesso non hanno gli stessi diritti degli uomini. Anche da questo punto di vista cerchiamo di dare un segnale”, ha sottolineato Tajani.

