Il ministro della Difesa: "Situazione ora sotto controllo, personale al sicuro"

“In merito agli incidenti presso le basi Unifil 1-31 e 1-32A, nessun militare italiano è stato coinvolto. Ieri, in serata, militari regolari dell’IDF avevano neutralizzato alcuni componenti del sistema di video sorveglianza presso la base 1-31, il sistema di illuminazione e un ripetitore radio presso la base 1-32A con il tiro di armi portatili. Stamattina, poi, alcuni colpi di armi portatili hanno colpito l’interno della base 1-31, su cui è seguito il sorvolo di un drone. La situazione è attualmente sotto controllo, il personale è in sicurezza”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una nota. “Tuttavia, questi incidenti sono intollerabili, devono essere accuratamente e decisamente evitati. Per tali motivi ho protestato con il mio omologo israeliano e con l’ambasciatore di Israele in Italia – prosegue il ministro -. Stamane ho trasmesso una comunicazione formale alle Nazioni Unite per ribadire l’inaccettabilità di quanto sta accadendo nel Sud del Libano e per assicurare la piena e costruttiva collaborazione dell’Italia a tutte le iniziative militari volte a favorire una de-escalation della situazione e il ripristino del diritto internazionale”.

Situazione sotto controllo, personale Unifil al sicuro

“Già dalle prime ore di questa mattina ho contattato il Ministro della Difesa Israeliano, Yoav Gallant, per protestare con lui e ricordargli in modo fermo che quanto sta avvenendo nei pressi delle basi italiane di Unifil nel Sud del Libano e, in generale, verso il contingente Unifil a partire dagli spari contro il quartier generale di Unifil è, per me e per il governo italiano, inaccettabile”. Lo scrive in una nota il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Anche se ho ricevuto garanzie sulla massima attenzione alla sicurezza del personale militare ho ribadito che deve essere scongiurato ogni possibile errore che possa mettere a rischio i soldati, italiani e di Unifil – prosegue Crosetto -. Nell’ambito delle mie prerogative, oggi pomeriggio, ho convocato anche l’ambasciatore di Israele in Italia con cui ho fermamente protestato chiedendogli di rappresentare formalmente al Ministro della Difesa ed al Capo delle Forze Armate Israeliane che quanto sta accadendo nel Sud del Libano, verso il contingente, il quartier generale e, in particolare, verso le basi italiane di UNIFIL non è assolutamente ammissibile, oltre che in netto contrasto al Diritto Internazionale e in aperta violazione della Risoluzione 1701”.

Schlein: “Attacco a basi inaccettabile, Italia reagisca con fermezza”

“E’ inaccettabile l’attacco dell’esercito israeliano alle basi italiane e al quartier generale della missione Unifil in Libano”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando con i giornalisti in Senato, manifestando “la più grande preoccupazione e vicinanza al nostro contingente”. “L’Italia reagisca con fermezza. Netanyahu si deve fermare. L’allargamento della guerra in Medioriente – ha aggiunto – può avere conseguenze incalcolabili”.

