Il sottosegretario all'Interno a margine dell’evento organizzato a Roma dalla UIL ‘Investire in Sicurezza’

Il sottosegretario all’interno Nicola Molteni, a margine dell’evento organizzato a Roma dalla UIL ‘Investire in Sicurezza’: “Si investe in sicurezza dal punto di vista normativo, per questo difendo e sono orgoglioso del Ddl Sicurezza, che ha due grandi elementi: garantire la protezione sociale delle fasce più deboli e di rafforzare le tutele dal punto di vista normativo alle forze di polizia, servitori dello stato e grande orgoglio nazionale” spiega. “Il divieto fatto dal ministro Piantedosi e dal questore è stato idoneo e appropriato. Questo governo ha autorizzato in quest’anno 9500 manifestazioni. I diritti a manifestare, protestare e dissentire sono sacri e legittimi, ma devono essere fatti in un quadro di legalità. Quello che è successo a Roma non era diritto a manifestare, non era una manifestazione di pace, ma era guerriglia urbana”, commenta il sottosegretario, che in merito alle altre manifestazioni in programma nei prossimi giorni si esprime così: “Le gestiremo con equilibrio, facendo leva e forza sulla grande professionalità, sul grande senso di responsabilità e sul grande equilibrio delle nostre forze di polizia”.

