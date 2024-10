Così il ministro dell’Agricoltura a margine dell’evento “Orgoglio Coldiretti, i nostri primi 80 anni”

“Se temiamo il fallimento del voto di oggi in Parlamento per il giudice della Corte Costituzionale? Noi non temiamo niente. Io raccolgo la sollecitazione del Presidente della Repubblica che sostiene la necessità che il parlamento si esprima e porti a compimento il compito che gli è attribuito. Quindi non capiamo bene perché le forze di minoranza non intendono partecipare al voto. È necessario per la costruzione di un sistema che la costituzione prevede”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine dell’evento “Orgoglio Coldiretti, i nostri primi 80 anni” al Teatro Eliseo di Roma.

