"Oggi serve essere tutti uniti nel combattere il terrorismo di Hamas", ha aggiunto l'esponente di FdI

“Oggi è la giornata in cui bisogna ricordarsi di essere davvero tutti uniti nel combattere il terrorismo vergognoso di Hamas e dare solidarietà a Israele. Un anno fa tutti si dicevano accanto a Israele, poi hanno iniziato a esserci una serie di distinguo, fino a che addirittura qualcuno ha provato a invitare gli amici di Hamas alla Camera dei Deputati”. Così Giovanni Donzelli, a margine della cerimonia di commemorazione alla sinagoga di Roma per il primo anniversario del 7 ottobre: “Dobbiamo essere tutti uniti nel condannare Hamas, nel difendere il diritto di Israele a esistere e nel richiedere il rilascio degli ostaggi e la pace in Medio Oriente”. Il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia ha poi commentato gli scontri in piazza del 5 ottobre a Roma: “Alla luce di quanto successo è emerso che le informazioni dei tentativi di infiltrazione nel corteo da parte di violenti erano oggettive. Rispetto a chi voleva manifestare pacificamente c’era chi voleva festeggiare il 7 ottobre come atto eroico e chi voleva trasformare le condizioni di una manifestazione tranquilla in una guerriglia” e per tanto la scelta di vietare la manifestazione “è stata corretta”. “Alla polizia e agli agenti feriti va tutta la nostra solidarietà – continua Donzelli – ma anche i nostri complimenti per come ha gestito la piazza, in modo ineccepibile, dando a chi voleva manifestare, nonostante la mancata autorizzazione, la possibilità di esprimere le proprie idee, e chi era violento è stato contenuto e garantito l’ordine pubblico”.

