Il sindaco di Ravenna: "Il colloquio è andato molto bene"

Due ore di colloquio a Roma tra il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il sindaco di Ravenna e candidato per il centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia Romagna Michele De Pascale. Sul tavolo della discussione, nella sede M5S, la composizione della coalizione. La chiacchierata con Conte “è andata molto bene. Abbiamo parlato degli ultimi nodi del programma. Ieri c’è stata una iniziativa molto positiva a Bologna con più di mille persone e stiamo definendo gli ultimi dettagli per chiudere la coalizione”. Se è possibile un campo largo con Italia Viva in Emilia Romagna? La nostra è una coalizione di centrosinistra aperta a più di 60 liste civiche e stiamo lavorando affinché tutte le persone che hanno contribuito a costruire il programma possano continuare a farlo per il bene dell’Emilia-Romagna”, dice il candidato intercettato da LaPresse mentre esce dal quartier generale M5S in via di Campo Marzio. “In questo momento stiamo costruendo una coalizione che è costituita di partiti e liste civiche. Ancora l’assetto definitivo non è pronto ma lo sarà molto a breve“, aggiunge de Pascale, che sul campo largo con Iv conclude: “La mia è una coalizione di centro sinistra aperta alle liste civiche, poi gli aspetti di politica nazionale li trattano giustamente a Roma, noi guardiamo all’Emilia Romagna”.

