Il fotoritocco pubblicato dal fondatore del Movimento sui suoi social

Continuano i dissidi interni al Movimento 5 Stelle tra il fondatore Beppe Grillo e l’attuale leader, Giuseppe Conte, in merito al processo ‘costituente’ in corso all’interno del partito. Qualche giorno fa Grillo aveva chiesto dei chiarimenti a Conte sullo svolgimento della prossima assemblea costituente e, “aspettando le risposte”, al garante pentastellato è cresciuta la barba. È solo un fotoritocco quello pubblicato sui social da Grillo ma vuole dare l’idea di quanto lunga sia l’attesa. Non a caso, Grillo rilancia via social il post pubblicato sul proprio blog il 12 settembre scorso, che conteneva appunto le domande indirizzate a Conte. La foto lo ritrae nella stessa posa che aveva nell’immagine pubblicata sul blog proprio il 12 settembre, in cui invece la barba era corta.

