Il ministro degli Affari regionali. "Ricostruzioni su introduzione gabbie salariali o simili sono prive di fondamento”

“Permettetemi di dissentire dal contenuto delle mozioni in discussione con cui vengono reiterate varie critiche al processo di attuazione dell’autonomia differenziata”. Così il ministro degli Affari regionali e delle autonomie, Roberto Calderoli, intervenendo in Aula alla Camera al termine della discussione generale della mozione in materia di attuazione dell’autonomia, con particolare riguardo alla prioritaria definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, anche al fine di ridurre il divario tra le diverse aree del Paese. “Le ricostruzioni legate all’introduzione di presunte gabbie salariali o simili sono prive di ogni fondamento”, ha quindi spiegato il ministro. “In una prospettiva di piena trasparenza nell’attuazione del processo di autonomia differenziata segnalo che sul sito del Dipartimento degli Affari regionali sarà a breve disponibile un quadro sinottico elaborato dai miei uffici delle materie richieste dalle regioni articolato per singole funzioni – ha annunciato Calderoli –. Sarà inoltre lanciato un sito istituzionale specificatamente dedicato al tema dell’autonomia differenziata”.

