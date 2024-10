Foto Claudio Furlan/LaPresse

Viaggio tra gli stand e i militanti del Carroccio sul pratone in provincia di Bergamo

Si è presentato vestito da carcerato, con una tuta e un cappellino a righe bianche nere e orizzontali, Michele Leombruno, vicesindaco di Serra Capriola, in provincia di Foggia, sul pratone di Pontida, in occasione del raduno leghista. “Ho votato Salvini, arrestate anche me”, si legge sui cartelli che indossa. “Iscritto alla Lega dal 2015, sono vestito così per solidarietà a Salvini. La Lega aveva detto nel programma elettorale che avrebbe bloccato l’immigrazione clandestina. Se devono arrestare Matteo Salvini, devono arrestare anche me, chi l’ha votato, milioni di italiani. Un ministro che fa il suo lavoro non deve essere processato, è la mia idea”, ha detto parlando con i cronisti con riferimento al caso Open Arms.

Gli stand e le magliette con ‘Salvini wanted’

Sul pratone di Pontida, in provincia di Bergamo, ad accogliere i militanti in arrivo alla spicciolata al raduno della Lega ci sono inoltre diversi stand. In uno di questi sono in vendita le magliette con il volto del leader leghista, Matteo Salvini, in versione ‘Wanted’ con la scritta ‘Colpevole di aver difeso l’Italia’ e un’altra con ‘Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. #IostoconSalvini’.

I libri di Vannacci e Salvini

Sono in vendita anche i libri ‘Controvento’ del vicepremier, ‘Il mondo al contrario’ di Roberto Vannacci e ‘La scuola dei talenti’ del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Fra gli altri stand, oltre a quelli dedicati alla raccolta firme a sostegno di Salvini per il caso Open Arms, alla Scuola di formazione politica, alla flat tax e a Radio Libertà, c’è anche uno dell”Umanitaria Padana’. In un cartello si legge: ‘In Ucraina portiamo aiuti umanitari, non armi’. A ferro di cavallo sul ‘sacro suolo’, dove non mancano i foulard, i cappellini e le magliette verdi, ecco i gazebo delle varie regioni italiane, che mettono in vendita prodotti tipici. Nello spazio dedicato al Veneto si trova anche la spilla dell’autonomia. “È una novità di quest’anno. Se siamo a un passo? Speriamo di sì”, dice una militante con accanto il Leone di San Marco. La kermesse del Carroccio inizierà da programma alle 10.

