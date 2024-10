Il ministro degli Esteri e vicepremier alla 'Giornata dell'economia' organizzata da FI a Milano

“Siamo qui per ascoltare, per preparare la manovra economica, la nostra posizione è chiara, l’obiettivo è la crescita e la crescita si realizza abbassando la pressione fiscale non aumentando le tasse, mi pare su questo tutto il governo sia concorde, non bisogna male interpretare alcune parole dette l’altro giorno e andremo avanti per mantenere il taglio del cuneo fiscale, per la riduzione dell’Irpef e cerchiamo di farla arrivare con una piattaforma fino a 60 mila euro, abbassando le percentuali dal 35 al 33 per cento”. Così il Ministro degli Esteri e Vicepremier, Antonio Tajani, parlando a margine della ‘Giornata dell’economia’ organizzata da Forza Italia a Milano. “Ma vogliamo anche ascoltare salari che sono troppo bassi anche se abbiamo per fortuna dei dati ottimi sull’occupazione”, ha proseguito Tajani: “Quindi, l’obiettivo è la crescita, dobbiamo certamente anche sperare che la Banca Centrale Europea tagli ancora i tassi, ci vuole coraggio, questo permetterebbe anche di lavorare per ridurre il costo del debito pubblico, perché paghiamo interessi altissimi e spendiamo più di interessi di quanto spendiamo per la sanità. Il taglio dei tassi certamente aiuterebbe in questa direzione”, ha concluso.

