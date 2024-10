Insediato il nuovo Consiglio d'amministrazione, Rossi Ad, Sergio nominato Dg

Nata a Roma l’8 giugno 1967, Simona Agnes si laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 presso l‘Università Luiss ‘Guido Carli’ di Roma. Inizia la sua carriera professionale all’interno della Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali di Piaggio & C. S.p.A. In seguito passa a Telecom Italia S.p.A. come Product Manager nell’area Marketing Clienti Privati della Direzione Generale. Poi diventa responsabile ‘Qualità’ all’interno della Direzione Territoriale Campania, Basilicata e Puglia. Infine, nell’ambito della Direzione Generale Customer Care Residenziali, assume la responsabilità della Customer Retention.

Si occupa di comunicazione supportando associazioni e imprese nella gestione e organizzazione di eventi, manifestazioni e lanci di campagne di sensibilizzazione. Istituisce la Fondazione Biagio Agnes in memoria del padre Biagio, già Direttore Generale della Rai. La Fondazione promuove iniziative nell’ambito del giornalismo, dell’informazione scientifica, del turismo e della valorizzazione del territorio. Organizza e promuove il ‘Premio Biagio Agnes‘, Premio Internazionale di Giornalismo e Informazione, giunto alla sua XV edizione, considerato uno dei principali riconoscimenti a livello nazionale nel settore dell’informazione. La manifestazione si avvale del patrocinio della Camera dei deputati, della Presidenza del Consiglio dei ministri, si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo e con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana. Istituisce il Forum ‘Turismo e Cultura’ per approfondire le tematiche di attualità legate al binomio turismo-cultura attraverso l’organizzazione di eventi e tavole rotonde, con il patrocinio di Mibac, Federturismo Confindustria e Federalberghi.

Crea il Forum di divulgazione medico-scientifica ‘Un Check-up per l’Italia’ con il patrocinio di Senato della Repubblica, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Ordine Nazionale dei Giornalisti. La Fondazione Agnes si avvale del Comitato dei Garanti, composto da personalità del mondo accademico, per assicurare l’autorevolezza e la credibilità delle iniziative proposte in ambito scientifico. Nel luglio 2021 è eletta dalla Camera dei Deputati componente del Consiglio di Amministrazione della Rai. Nel novembre 2021 assume la carica di consigliere di amministrazione dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. Da marzo 2022 è consigliere di amministrazione di Treccani Scuola S.p.A. Nel gennaio 2023 viene nominata consigliere di amministrazione della Fondazione Telethon Ets. Nel luglio 2023 assume la carica di Presidente del Conservatorio di Musica ‘Santa Cecilia‘ di Roma su indicazione del Ministro dell’Università e della Ricerca.

