L'ex premier a margine dell'assemblea di Italia viva a Roma: "Pronti a lavoro per alternativa ma non a far decidere Conte"

“In Liguria la rottura è definitiva, siamo fuori dalla campagna elettorale“. Così Matteo Renzi a margine dell’assemblea di Italia viva a Roma. “Posso dire che vinca il migliore, o che perda il peggiore“, ha aggiunto l’ex Presidente del Consiglio. “Mi pare che quello che è successo in Liguria dimostri che la posizione di Conte ha vinto rispetto alle aperture di Schlein – aggiunge – È una contraddizione che oggi esiste sulla leadership del centrosinistra. È evidente che Conte utilizza Italia Viva per attaccare la leadership di Schlein”.

C.sinistra, Renzi: “Pronti a lavoro per alternativa ma non a far decidere Conte”

“Quando nel centrosinistra mettono i veti come hanno fatto nel 2022 alla fine perdono le elezioni e vince la Meloni”, ha aggiunto Renzi. “Siamo disponibili a fare un centrosinistra alternativo a Meloni ma non col cappello in mano – prosegue – pronti a dialogare ma non a far decidere a Conte le nostre liste”. “Quello che è sicuro è che noi la dignità non la scambiamo con la poltrona – continua – Noi siamo delle persone che hanno delle idee, dei sogni e dei progetti. A questi non rinunciamo e vedrete fin dalla stagione referendaria che sarà molto interessante”.

Governo, Renzi: “Unica sua forza sta in divisioni centrosinistra”

“L’unica forza del governo sta nelle divisioni del centrosinistra che è il principale sponsor di Giorgia Meloni”, ha aggiunto Renzi. “È un’opposizione parlamentare di ‘sfascisti'”, aggiunge.

Governo, Renzi: “Meloni come Ferragni e arriverà ‘pandoro’ anche per lei”

“Meloni è quella che sceglie di farsi premiare da Elon Musk, uno che usa droghe e che per sua stessa ammissione si presenta sotto effetto di sostanze a quegli eventi. Rappresenta l’esatto opposto delle politiche di Meloni“, ha aggiunto Renzi. “Per Meloni, Musk è solo la foto opportunity che deve andare nel profilo social“, aggiunge, “è una influencer” “come Chiara Ferragni, e io dico che arriverà presto il pandoro anche per lei”.

