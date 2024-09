"Tra Bucci e Orlando che perda il peggiore", ha aggiunto l'ex premier

“In Liguria la rottura è definitiva, siamo fuori dalla campagna elettorale”. Così Matteo Renzi a margine dell’assemblea di Italia viva a Roma. “Posso dire che vinca il migliore, tra Orlando o Bucci, o che perda il peggiore”. “A Genova c’è stato un chiaro segnale di generosità da parte nostra. Abbiamo accettato di tutto: di non presentare il simbolo, trovare un punto di intesa. Questo segnale di disponibilità è stato equivocato, perché alla fine i 5 Stelle, per fare l’accordo, hanno detto che avrebbero scelto loro i nostri candidati. Francamente io faccio tutti gli sforzi possibili per fare un centrosinistra vincente, ma non arriveremo mai al punto di permettere ai 5 Stelle di scegliere i nostri”, afferma il leader di Italia Viva. “Nessuno di noi rinuncia alla dignità. Capisco che per Conte è difficile da capire, perché per noi la dignità vale più di una poltrona, per Conte la poltrona vale più della dignità”. “Io ho mandato a casa Conte per mettere Draghi. Questa per me è una medaglia al valore civile e lo rifarei domattina, perché ritengo Mario Draghi meglio di Giuseppe Conte. Però a differenza di Conte non faccio politica con le ambizioni personali o i risentimenti personali”, ha concluso l’ex premier.

