L'ex senatrice di Azione ha partecipato oggi al consiglio direttivo allargato di Noi Moderati

“Oggi prosegue il confronto tra ‘Centro popolare’ e Noi Moderati. Un momento importante per rafforzare il centro e potenziare la politica non gridata, riformista, popolare e pragmatica di cui il paese ha bisogno”. Così Mariastella Gelmini, commentando la presenza delle ex parlamentari di Azione e ora fondatrici dell’associazione ‘Centro popolare’, Mara Carfagna, Giusy Versace e Gelmini stessa, al consiglio direttivo allargato di Noi Moderati di Maurizio Lupi.

“Noi abbiamo provato a costruire un centro lontano dagli schieramenti. Il fallimento del Terzo Polo ha esaurito quello spazio. È evidente che per noi non è pensabile un percorso con la sinistra massimalista ed è naturale che persone che provengono dal centrodestra provino, laddove lo spazio del centro si è esaurito, a costruire un centro all’interno del centrodestra”, ha aggiunto l’ex esponente di Azione.

Gelmini viene poi interrogata sulle possibili convergenze con Forza Italia, in particolare su temi come quello della riforma della cittadinanza: “Sicuramente con Forza Italia ci saranno tanti punti di confronto – spiega la senatrice – il tema della cittadinanza è un tema che ci vede molto sensibili. Si tratta di lavorare insieme e allargare i confini della politica”, ricordando che uno degli obiettivi è quello di “convincere gli astensionisti”.

