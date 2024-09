Il vicepremier e segretario di FI: "Ha vissuto l'azienda più di ogni altro dimostrando sempre doti di grandissimo equilibrio"

“Quello di Simona Agnes è un nome di altissimo profilo, è un una donna che ha vissuto la Rai più di ogni altro anche per aver fatto il consigliere d’amministrazione dimostrando sempre doti di grandissimo equilibrio. È una nome di garanzia, una potenziale eccellente presidente”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, in Transatlantico alla Camera mentre sono in corso a Montecitorio le procedure di voto per la nomina di due consiglieri di amministrazione della Rai.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata