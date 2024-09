Secondo l'accordo che filtra dalla maggioranza dovrebbero andare a ricoprire il ruolo di presidente e amministratore delegato

Il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nomina di Simona Agnes e Giampaolo Rossi, che secondo l’accordo che filtra dalla maggioranza dovrebbero andare a ricoprire il ruolo di presidente e amministratore delegato nel nuovo Cda della Rai.

Chi è Simona Agnes

Nata a Roma l’8 giugno 1967, Agnes si laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 presso l’Università Luiss ‘Guido Carli’ di Roma. Inizia la sua carriera professionale all’interno della Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali di Piaggio & C. S.p.A. In seguito passa a Telecom Italia S.p.A. come Product Manager nell’area Marketing Clienti Privati della Direzione Generale. Successivamente come responsabile ‘Qualità’ all’interno della Direzione Territoriale Campania, Basilicata e Puglia. Infine, nell’ambito della Direzione Generale Customer Care Residenziali, assume la responsabilità della Customer Retention. Si occupa di comunicazione supportando associazioni e imprese nella gestione e organizzazione di eventi, manifestazioni e lanci di campagne di sensibilizzazione. Istituisce la Fondazione Biagio Agnes in memoria del padre Biagio, già Direttore Generale della Rai. La Fondazione promuove iniziative nell’ambito del giornalismo, dell’informazione scientifica, del turismo e della valorizzazione del territorio. Organizza e promuove il ‘Premio Biagio Agnes’, Premio Internazionale di Giornalismo e Informazione, giunto alla sua XV edizione, considerato uno dei principali riconoscimenti a livello nazionale nel settore dell’informazione. La manifestazione si avvale del patrocinio della Camera dei deputati, della Presidenza del Consiglio dei ministri, si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo e con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana.

Istituisce il Forum ‘Turismo e Cultura’ per approfondire le tematiche di attualità legate al binomio turismo-cultura attraverso l’organizzazione di eventi e tavole rotonde, con il patrocinio di Mibac, Federturismo Confindustria e Federalberghi. Crea il Forum di divulgazione medico-scientifica ‘Un Check-up per l’Italia’ con il patrocinio di Senato della Repubblica, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Ordine Nazionale dei Giornalisti. La Fondazione Agnes si avvale del Comitato dei Garanti, composto da personalità del mondo accademico, per assicurare l’autorevolezza e la credibilità delle iniziative proposte in ambito scientifico. Nel luglio 2021 è eletta dalla Camera dei Deputati componente del Consiglio di Amministrazione della Rai. Nel novembre 2021 assume la carica di consigliere di amministrazione dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. Da marzo 2022 è consigliere di amministrazione di Treccani Scuola S.p.A. Nel gennaio 2023 viene nominata consigliere di amministrazione della Fondazione Telethon Ets. Nel luglio 2023 assume la carica di Presidente del Conservatorio di Musica ‘Santa Cecilia’ di Roma su indicazione del Ministro dell’Università e della Ricerca.

Chi è Giampaolo Rossi

Giampaolo Rossi, nominato a.d. Rai da Giancarlo Giorgetti ministro dell’economia e finanze, è nato a Roma nel 1966, è laureato con lode in Lettere presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma. Di formazione storico-umanistica, matura molteplici esperienze professionali nell’industria dei media, in special modo nell’ambito dell’innovazione dei linguaggi e delle nuove tecnologie e con particolare riferimento alla trans-medialità. Dal 2004 al 2012 è Presidente di RaiNet, la società del gruppo Rai che ha sviluppato l’intera offerta web del Servizio Pubblico radiotelevisivo. In seguito, svolge attività di consulenza strategica nell’ambito della comunicazione e dell’innovazione per diverse aziende. Nel 2012 è tra i fondatori di Greater Fool Media Sri, tra i principali Multimedia Channel italiani. In ambito giornalistico, tra il 2010 e il 2018, ha collaborato come editorialista prima con Il Tempo e, in seguito, con Il Giornale, sempre su temi editoriali relativi a relazioni internazionali, geopolitica, comunicazione globale, nuovi linguaggi e cultura mediatica. Ha ricoperto più volte l’incarico di consigliere d’amministrazione dell’Istituzione Biblioteche di Roma, il più grande sistema bibliotecario italiano, sviluppando progetti per la multimedialità legati alla lettura e alla scrittura.

Tra il 2018 e il 2021 viene eletto dalla Camera dei Deputati come componente del Consiglio di Amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. In questo periodo, diventa membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria Radiotelevisioni e, nel 2019, consigliere di amministrazione di Rai Pubblicità S.p.A. Tra il 2021 e il 2023, è Advisor presso la ‘Fondazione Ania’ nell’ambito dei Pubblic Affairs e delle Relazioni Istituzionali. Autore di diverse pubblicazioni nell’ambito della comunicazione, da anni si occupa anche di formazione legata all’industria dei media. Tra il 2015 e il 2021, è stato Direttore del Master in Media Entertainment presso la Link Campus University e presidente del Consiglio Direttivo di Polis, la scuola di formazione politica della stessa università, dove ha diretto il corso sui Nuovi linguaggi della politica. Dal 2009 al 2016 ha insegnato inoltre Teorie e tecniche dei linguaggi cross-mediali presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Da maggio 2023 è Direttore Generale Rai Corporate. Da giugno 2023 è inoltre responsabile ad interim della Direzione Diritti Sportivi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata