Sono Federica Frangi, Roberto Natale, Alessandro Di Majo e Antonio Marano

La Camera ha eletto Federica Frangi (174 voti) e Roberto Natale (45) come nuovi membri del consiglio di amministrazione della Rai. Il Senato, invece, ha scelto per il Cda di Viale Mazzini Alessandro Di Majo e Antonio Marano, rispettivamente con 27 e 97 voti. Di seguito i loro profili.

Alessandro di Majo

Nato a Roma il 20 ottobre 1968, è laureato in Giurisprudenza a La Sapienza come avvocato e curatore fallimentare. È stato anche Of Counsel dello studio legale Tonucci & Partners, occupandosi di contenzioso, arbitrati, mediazione, diritto d’autore, crisi d’impresa e sport. Dal 2002 al 2009 è diventato componente del Collegio arbitrale della Lega nazionale professionisti (Figc – Federazione Italiana Giuoco Calcio) e dal 2018 al 2019 è stato Consigliere presso la Corte di Cassazione. Da luglio 2020 a giugno 2024 è stato consigliere di amministrazione di Adir (Le Assicurazioni di Roma). In quota M5S, nel luglio 2021 è stato eletto componente del Cda Rai e oggi ottiene la riconferma.

Federica Frangi

Nata a Roma l’8 maggio 1973, è giornalista professionista iscritta all’Ordine del Lazio dall’8 marzo 2005. Ha lavorato nel giornalismo radiotelevisivo, anche nella redazione di ‘Porta a Porta’ su Rai1, e negli uffici stampa. Ex presidente dell’Associazione stampa romana, ha ricoperto anche il ruolo di consigliere nazionale Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana) con la lista ‘Stampa libera e indipendente’. Attualmente lavora nella redazione cronaca del Tg2 e ha preso parte al direttivo di Lettera22. Indicata da Fratelli d’Italia, entra nel Consiglio di amministrazione Rai.

Antonio Marano

Originario di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, ha 68 anni, eletto deputato nel 1994 nelle file dell’allora Lega Nord, è stato membro della Commissione di Vigilanza Rai e sottosegretario al ministero delle Poste e delle telecomunicazioni nel primo governo Berlusconi. Nel 2002 è stato nominato direttore di Rai 2 e, in seguito, nel 2009 è diventato vicedirettore generale di Viale Mazzini. Nel suo curriculum anche la presidenza della concessionaria Rai Pubblicità nel 2016, mentre a inizio 2021 è diventato direttore commerciale delle Fondazione Milano-Cortina 2026. In quota Lega, è nuovo membro del Cda Rai.

Roberto Natale

Romano, classe 1958, è giornalista professionista dal 20 febbraio 1990 e sindacalista. La sua carriera nella tv di Stato, dopo la laurea in filosofia, inizia alla fine degli anni ’80 con l’esperienza nella sede regionale del Lazio, con compiti di redattore e conduttore. Dopo l’esperienza alla guida dell’Associazione stampa romana, dal 1996 al 2006 è stato segretario dell’Usigrai. Dal 2007 al 2012 diventa presidente della Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi) e poi l’ingresso in politica: dal 2013 al 2018 è stato portavoce di Laura Boldrini, allora presidente della Camera. Dopo torna nella tv di Stato con nuovi incarichi: prima direttore della direzione ‘Rai per la sostenibilità – Esg’ e poi consigliere di amministrazione della Fondazione Pubblicità progresso. Indicato di Avs, diventa membro del Cda di Viale Mazzini.

