Il partito di Calenda: "Quanto accaduto questa settimana dimostra che il campo largo non esiste nei fatti"

Azione non parteciperà al voto sul Cda Rai, rispettando l’accordo preso con le altre opposizioni. “Riteniamo infatti prioritario arrivare ad una riforma Rai che cancelli l’influenza dei partiti e metta la tv pubblica sotto una Fondazione indipendente. Spiace che altre forze politiche di opposizione abbiano rotto il fronte per ragioni di tornaconto del proprio partito. Quanto accaduto questa settimana sul rifinanziamento delle missioni all’estero e la Rai, dimostra che il campo largo non esiste nei fatti. Se ne prenda atto e si lavori per la costruzione di un’alternativa di governo riformista ed europeista”. Così in una nota Azione dopo la riunione di questa mattina tra il segretario Carlo Calenda e i parlamentari.

