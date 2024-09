L'ex sindaco di Roma primo raduno dell’associazione “Noi con Vannacci” a Viterbo

“Con il nostro movimento Indipendenza siamo venuti con una delegazione perché seguiamo con attenzione quello che dice Vannacci” al primo raduno nazionale dell’associazione “Noi con Vannacci” arriva a sorpresa anche l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Nell’hotel di Viterbo l’ex primo cittadino esprime il suo appoggio a ciò che sembra le prima prova generale del partito di Vannacci.

“É sicuramente un intervento di verità e coraggio nel piattume che è la politica italiana. Se non si ha il coraggio di andare contro il politicamente corretto non si va da nessuna parte. Poi non tutto quello che ha detto Vannacci lo condivido ma l’importante è il coraggio per non farsi condizionare dal pensiero dominante. Vannacci leader della destra? Vannacci è il leader delle persone che hanno il coraggio di dire le cose come stanno e hanno voglia di cambiare le cose. Forse destra e sinistra sono categorie superate ma sicuramente è il punto di riferimento per l’identitarismo e per il sovranismo italiano” aggiunge Alemanno.

