Lo ha annunciato il presidente del comitato, Lorenzo Guerini

Dopo aver dato qualche giorno fa la propria disponibilità a essere sentito, il ministro della Difesa Guido Crosetto nei prossimi giorni sarà in audizione davanti al Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica) in merito all’inchiesta sul presunto dossieraggio ai danni di politici e vip e in merito alle dichiarazioni, rese a verbale al procuratore di Perugia Raffaele Cantone e riportate dalla stampa, sui suoi rapporti con i servizi segreti. Ad annunciarlo è stato il presidente del Copasir, Lorenzo Guerini. “Faremo un ciclo di audizioni in cui ci sarà sicuramente anche il ministro Crosetto, che ha già dato la sua disponibilità, è questione di definizione di agende dei prossimi giorni“, ha detto Guerini in Senato a margine di un convegno sulla Corte dei Conti. “Il Comitato sta facendo il proprio lavoro, esamina le carte“, ha aggiunto, ricordando che “abbiamo già fatto il primo ciclo di audizioni all’inizio della questione con il procuratore Melillo, il procuratore Cantone e il sottosegretario Mantovano“.

