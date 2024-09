Il presidente della regione Campania sulla giovane di Padova deceduta dopo essere stata colpita alla testa da un oggetto caduto da un balcone

“È stata una vicenda drammatica che lascia senza fiato. Ci addolora profondamente. Non credo ci sia molto da aggiungere. Devo dire che i familiari di questa giovane donna hanno espresso apprezzamento per come è stata curata e assistita dalla nostra Sanità, ma non c’è stato nulla da fare. Siamo profondamente addolorati”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta la morte della turista di Padova, Chiara Jaconis, deceduta dopo essere stata colpita alla testa da un oggetto caduto da un balcone ai Quartieri spagnoli, a Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata