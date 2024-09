Il segretario di Italia Viva a Napoli: "Scordiamoci del passato e guardiamo al futuro"

“Non ci sono veti da parte nostra, poi è chiaro che noi siamo tutta un’altra cosa rispetto al Movimento 5 Stelle, premesso che io non ho ancora capito che cosa sono. I 5 Stelle danno lezioni di sinistra a De Luca che sta a sinistra da 50 anni”. Così Matteo Renzi, segretario di Italia Viva, a Napoli, a margine dell’evento sull’autonomia differenziata presso il Consiglio Regionale della Campania, in merito alle ipotesi di campo largo nel centrosinistra con il Movimento 5 Stelle. “Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, scordiamoci del passato e guardiamo al futuro”, ha aggiunto.

