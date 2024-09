Le sue parole a margine dell'Assemblea di Confindustria a Roma

Le uscite da Azione di Gelmini, Carfagna, Costa e Versace? “Nessun commento, ha commentato il partito. Buona strada. L’unico dispiacere è che quando si viene eletti all’opposizione normalmente se si ha rispetto per gli elettori non si passa alla maggioranza”, così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine dell’Assemblea di Confindustria all’Auditorium Parco della musica di Roma. “Vincolo di mandato? Non sono per il vincolo di mandato ma se si tradiscono le scelte degli elettori se ne risponde con gli elettori” ha aggiunto l’ex ministro.

